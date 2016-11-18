 Niasse’yi almamız şimdilik zor – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Niasse’yi almamız şimdilik zor

    Niasse’yi almamız şimdilik zor
    Başkan Muharrem Usta, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Everton'lu forvet Oumar Niasse için konuştu. Usta, "Onu almamız şimdilik zor, böyle bir girişimimiz olmadı" dedi. Niasse'nin menajeri Sallak'ın 26 yaşındaki yıldız için İstanbul'a geldiği öne sürülmüştü.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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