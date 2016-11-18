Niasse’yi almamız şimdilik zor
Başkan Muharrem Usta, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Everton'lu forvet Oumar Niasse için konuştu. Usta, "Onu almamız şimdilik zor, böyle bir girişimimiz olmadı" dedi. Niasse'nin menajeri Sallak'ın 26 yaşındaki yıldız için İstanbul'a geldiği öne sürülmüştü.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Niasse’yi almamız şimdilik zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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