 Hedef: Ömer&Kaan – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Hedef: Ömer&Kaan

    Hedef: Ömer&Kaan

    Trabzonspor, Konyasporlu Ömer ve Fortuna Düsseldorf’lu ’ı istiyor

    Sezona 25 kişilik oyuncu kadrosuyla başlayan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Mali kriterleri kapsamında UEFA'nın denetiminde olduğu için transferde dar bütçeyle hareket etmek zorunda olan Fırtına'nın, maliyeti düşük oyuncuların yanı sıra kiralık ve takas yöntemlerini devreye sokacağı bildirildi. Bordo-mavililerin ilgilendiği isimler arasında Konyaspor'un 24 yaşındaki sağ kanadı , Fortuna Düsseldorf'un 22 yaşındaki stoperi gibi yerlilerin yanı sıra yabancı oyuncuların da yer aldığı biliniyor.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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