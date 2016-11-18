Hedef: Ömer&Kaan
Trabzonspor, Konyasporlu Ömer ve Fortuna Düsseldorf’lu Kaan Ayhan’ı istiyor
Sezona 25 kişilik oyuncu kadrosuyla başlayan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Mali kriterleri kapsamında UEFA'nın denetiminde olduğu için transferde dar bütçeyle hareket etmek zorunda olan Fırtına'nın, maliyeti düşük oyuncuların yanı sıra kiralık ve takas yöntemlerini devreye sokacağı bildirildi. Bordo-mavililerin ilgilendiği isimler arasında Konyaspor'un 24 yaşındaki sağ kanadı Ömer Ali Şahiner, Fortuna Düsseldorf'un 22 yaşındaki stoperi Kaan Ayhan gibi yerlilerin yanı sıra yabancı oyuncuların da yer aldığı biliniyor.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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