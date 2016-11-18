 Formaya ısındı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Formaya ısındı

    Formaya ısındı
    Fırtına'da ligin 5'inci haftasındaki Konyaspor sınavıyla formayı sırtına geçiren Mustafa Akbaş, sonraki 6 maçta da ilk 11'de oynadı. İstikrarlı performansını sürdürerek Ersun Yanal'ın da güvenini kazanan Akbaş, savunmanın değişmez isimleri arasında yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Serhat Ardahanspor ile oynanan kupa maçında gol atmıştı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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