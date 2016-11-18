Formaya ısındı

Fırtına'da ligin 5'inci haftasındaki Konyaspor sınavıyla formayı sırtına geçiren Mustafa Akbaş, sonraki 6 maçta da ilk 11'de oynadı. İstikrarlı performansını sürdürerek Ersun Yanal'ın da güvenini kazanan Akbaş, savunmanın değişmez isimleri arasında yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Serhat Ardahanspor ile oynanan kupa maçında gol atmıştı.