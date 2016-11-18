Formaya ısındı
Fırtına'da ligin 5'inci haftasındaki Konyaspor sınavıyla formayı sırtına geçiren Mustafa Akbaş, sonraki 6 maçta da ilk 11'de oynadı. İstikrarlı performansını sürdürerek Ersun Yanal'ın da güvenini kazanan Akbaş, savunmanın değişmez isimleri arasında yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Serhat Ardahanspor ile oynanan kupa maçında gol atmıştı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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