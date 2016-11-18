Fırtına evinde kaybetmiyor
Karadeniz ekibi ile Antalyaspor lig tarihi boyunca 40 kez karşılaştı. 40 maçta 24 kez Trabzon kazanırken, 7 kez Antalyaspor galip geldi ve 9 maç berabere bitti. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu 20 maçta Antalyaspor sadece 1 kez kazanırken; diğer 19 maçta Fırtına kaybetmedi. Trabzon'da oynanan bu 19 maçta ev sahibi 13 kez kazandı, 6 maç berabere bitti.
DÖRT KRİTİK MAÇA ÇIKACAK
Süper Lig'de 11 puan ile 13. sırada yer alan Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla başlayacak 4 kritik karşılaşmaya çıkacak. Karadeniz ekibi, pazartesi günü 16. sırada bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Bordomavililer, 12. haftada 9. sıradaki Gençlerbirliği, 13. haftada 15. sırada bulunan Kayserispor ve 14. haftada da Adanaspor ile karşılaşacak.
DÖRT KRİTİK MAÇA ÇIKACAK
Süper Lig'de 11 puan ile 13. sırada yer alan Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla başlayacak 4 kritik karşılaşmaya çıkacak. Karadeniz ekibi, pazartesi günü 16. sırada bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Bordomavililer, 12. haftada 9. sıradaki Gençlerbirliği, 13. haftada 15. sırada bulunan Kayserispor ve 14. haftada da Adanaspor ile karşılaşacak.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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