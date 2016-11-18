Eyvah! Alper Ulusoy atandı
FIRTINA'nın Antalya ile oynayacağı lig maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Geçtiğimiz sezon 3. haftadaki Trabzonspor-Akhisar karşılaşmasında düdük çalan Ulusoy, kaleci Lukac'ın Yusuf'u ceza alanında indirmesine 'devam' demiş, Ahmet Cebe ceza alanında kendini atınca ise hatalı penaltı vermişti. Bu atama sonrası taraftarlar "Eyvah! Yine Ulusoy" yorumları yaptı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Eyvah! Alper Ulusoy atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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