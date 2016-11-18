Eyvah! Alper Ulusoy atandı

FIRTINA'nın Antalya ile oynayacağı lig maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Geçtiğimiz sezon 3. haftadaki Trabzonspor-Akhisar karşılaşmasında düdük çalan Ulusoy, kaleci Lukac'ın Yusuf'u ceza alanında indirmesine 'devam' demiş, Ahmet Cebe ceza alanında kendini atınca ise hatalı penaltı vermişti. Bu atama sonrası taraftarlar "Eyvah! Yine Ulusoy" yorumları yaptı.