 Eyvah! Alper Ulusoy atandı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Eyvah! atandı

    Eyvah! Alper Ulusoy atandı
    FIRTINA'nın Antalya ile oynayacağı lig maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Geçtiğimiz sezon 3. haftadaki Trabzonspor-Akhisar karşılaşmasında düdük çalan Ulusoy, kaleci Lukac'ın Yusuf'u ceza alanında indirmesine 'devam' demiş, Ahmet Cebe ceza alanında kendini atınca ise hatalı penaltı vermişti. Bu atama sonrası taraftarlar "Eyvah! Yine Ulusoy" yorumları yaptı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eyvah! Alper Ulusoy atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.