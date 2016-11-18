Castillo’nun Yattara hayranlığı
Antalyaspor maçında forma giymek isteyen Fabian Castillo, yeni Yattara olmak istiyor. Sık sık Gineli oyuncunun görüntülerini izleyen Castillo'nun taraftarın Yattara'ya karşı gösterdiği sevgi seline hayran kaldığı ve onun gibi olmak istediğini söylediği belirtildi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Castillo’nun Yattara hayranlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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