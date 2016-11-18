Castillo’nun Yattara hayranlığı

Antalyaspor maçında forma giymek isteyen Fabian Castillo, yeni Yattara olmak istiyor. Sık sık Gineli oyuncunun görüntülerini izleyen Castillo'nun taraftarın Yattara'ya karşı gösterdiği sevgi seline hayran kaldığı ve onun gibi olmak istediğini söylediği belirtildi.