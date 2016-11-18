 Castillo’nun Yattara hayranlığı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Castillo’nun Yattara hayranlığı

    Castillo’nun Yattara hayranlığı
    Antalyaspor maçında forma giymek isteyen Fabian Castillo, yeni Yattara olmak istiyor. Sık sık Gineli oyuncunun görüntülerini izleyen Castillo'nun taraftarın Yattara'ya karşı gösterdiği sevgi seline hayran kaldığı ve onun gibi olmak istediğini söylediği belirtildi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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