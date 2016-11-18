CAS'ta büyük gün

Başkan Muharrem Usta ve birçok yönetici bugün, 2010-11 şike süreci sonrası haklarının verilmesi için CAS’ta sunum yapacak. Duruşmaya Fenerbahçe ve federasyon da katılıyor

Trabzonspor'un 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması bugün İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek. Daha önce UEFA'ya bu konuda yaptığı başvurusu reddedilen bordo-maviler, CAS'taki duruşma için bu ülkeye çıkarma yapacak. Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun yanı sıra Başkan Muharrem Usta, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Genel Sekreter Gençağa Meriç ve çok sayıda yöneticinin yanı sıra Trabzon'dan bazı gazeteciler ve taraftarlarda özel uçakla İsviçre'ye götürülecek.



AVUKAT ORHAN: ÇOK ÖNEMLİ

Avrupa 'nın çeşitli yerlerinden çok sayıda taraftarın da İsviçre'ye giderek hukuk kurulu ve yönetim kuruluna destek vereceği öğrenildi. Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatlarından Hakan Orhan, duruşmanın şike süreci açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "Gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yönetim kurulumuzun da bizim yanımızda olması ayrıca bir moral olacak. Umarım istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu. Duruşmaya, Trabzonspor avukatlarının yanı sıra Fenerbahçe kulübü avukatları, TFF ve UEFA yetkilileri de katılacak.



TRABZONSPOR NE iSTiYOR?

Bordo-mavili kulüp, 2010-11 sezonunda şike yapıldığının CAS'ın Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Sivasspor kararları ile tespit edildiğini belirterek şike yapan kulüplerin cezalandırılmasını, ödüllerin geri alınmasını ve şampiyon ilan edilmesini talep etmişti.



Yunus Emre SEL