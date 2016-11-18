 Artık yükseliş vakti – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Artık yükseliş vakti

    Artık yükseliş vakti

    Asbaşkan Çubukçu: Bu takımın ligde bulunması gereken yer kesinlikle burası değil

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Beşiktaş derbisindeki mücadeleyi sürdürmeleri halinde, iyi yerlere geleceklerine inandıklarını belirtti. Çubukçu, "Biz çalışacağız, önümüze bakacağız. Yapmamız gereken çalışıp puan almak, puana ihtiyacımız var. Futbolcuların bu oyunu sürdürmeleri halinde, sezon başında hak etmediğimiz puan kayıplarını telafi edeceklerine inanıyoruz. Milli maç arasında sakat oyuncularımız için bir fırsat, çalışma açısından da iyi bir zaman dilimi oldu. Bu takımın ligde bulunması gereken yer kesinlikle burası değil. Antalya maçına yeni bir heyecanla çıkacağız. Artık yükseliş vakti" dedi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:24
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