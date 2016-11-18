Artık yükseliş vakti
Asbaşkan Çubukçu: Bu takımın ligde bulunması gereken yer kesinlikle burası değil
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Beşiktaş derbisindeki mücadeleyi sürdürmeleri halinde, iyi yerlere geleceklerine inandıklarını belirtti. Çubukçu, "Biz çalışacağız, önümüze bakacağız. Yapmamız gereken çalışıp puan almak, puana ihtiyacımız var. Futbolcuların bu oyunu sürdürmeleri halinde, sezon başında hak etmediğimiz puan kayıplarını telafi edeceklerine inanıyoruz. Milli maç arasında sakat oyuncularımız için bir fırsat, çalışma açısından da iyi bir zaman dilimi oldu. Bu takımın ligde bulunması gereken yer kesinlikle burası değil. Antalya maçına yeni bir heyecanla çıkacağız. Artık yükseliş vakti" dedi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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