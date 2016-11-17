 Vazgeçmem – Fotomaç – 17 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Vazgeçmem

    Vazgeçmem
    Formasını önce , ardından 'a kaptıran ve son haftalarda kulübeye hapsolan Muhammet Demir, rekabetten vazgeçmemekte kararlı. 24 yaşındaki forvet, "Sadece benim için değil, takımımız için bir geçiş süreci bu. Yenilenen bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Ancak benim vazgeçmek, pes etmek gibi bir niyetim asla yok" dedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vazgeçmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.