 Uğur: Pes etmeyeceğiz – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Uğur: Pes etmeyeceğiz

    Uğur: Pes etmeyeceğiz
    'un başarılı stoperi Uğur Demirok, takımda taşların yerine oturduğunu söyledi. Uğur, Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğumuz oyunla aldığımız mesafeyi gösterdik. Her şey daha da iyi olacak. Kayıpları telafi edeceğiz ve yarışı asla bırakmayacağız" dedi. Bu haftaki Antalyaspor mücadelesinde Uğur, cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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