 Trabzonspor kongreye gidiyor – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    kongreye gidiyor

    Trabzonspor kongreye gidiyor

    Kulübünde olağan genel kurul gelecek ay yapılacak.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tüzüğün 29. maddesine istinaden olağan genel kurul toplantısının 2 Aralık Cuma günü saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

    Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

    Yönetim kurulu seçiminin bulunmadığı genel kurulda, denetleme, disiplin, arşiv ve müze kurulu seçimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:22
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