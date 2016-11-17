Trabzonspor kongreye gidiyor
Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul gelecek ay yapılacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tüzüğün 29. maddesine istinaden olağan genel kurul toplantısının 2 Aralık Cuma günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.
Yönetim kurulu seçiminin bulunmadığı genel kurulda, denetleme, disiplin, arşiv ve müze kurulu seçimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:22
- Takımın mihenk taşı: Marcelo
Toplam 5
Yorum
Ertan Tam bir profesyonel sporcu. Futbolcu dediğin böyle görev yapar ve taraftarını mest eder. HELAL OLSUN SANA HELAL OLSUN. Çoğalmaları lazım.
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Toplam 1
Yorum
Ertan Çok iyi olacak bir konu. Bir an evvel hayata geçirilsin ve ileriye dönük çalışmalar hemen başlasın. GELİYOR BEŞİKTAŞ GELİYOR...
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Toplam 2
Yorum
uğur aktürk belli olmaz
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