 Özgür Şahin Trabzonspor'da – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Özgür Şahin Trabzonspor'da

    Özgür Şahin Trabzonspor'da

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Medical Park, Bursaspor Durmazlar takımında forma giyen Özgür Şahin ile anlaştı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yer alan Bursaspor Durmazlar takımının 23 yaşındaki oyuncusu Özgür Şahin ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Banvit altyapısında basketbola başlayan 1,90 metre boyundaki oyun kurucunun İstanbulspor, İTÜ, Gediz Üniversitesi'nde de forma giydiği belirtildi.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:54
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