 Onazi stres attı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Onazi stres attı

    Onazi stres attı
    Fırtına'nın Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, balık tutarak stres attı. Boş zamanlarında şehri gezip çeşitli aktivitelerde bulunan 23 yaşındaki Onazi, twitter'da deniz kıyısında balık tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Şehre adapte olmaya çalışan genç oyuncunun paylaştığı bu fotoğrafa taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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