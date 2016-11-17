Ömer ısrarı

Teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında alınması gündemde olan Atiker Konyasporlu sağ kanat Ömer Ali Şahiner'in transfer edilmesini çok istiyor. Başarılı hoca, sadece hücum yönünden değil, savunma yönünden de oldukça verimli olacağını düşündüğü için Ömer'i istiyor.