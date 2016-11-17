 Ömer ısrarı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Ömer ısrarı

    Ömer ısrarı
    Teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında alınması gündemde olan Atiker Konyasporlu sağ kanat Ömer Ali Şahiner'in transfer edilmesini çok istiyor. Başarılı hoca, sadece hücum yönünden değil, savunma yönünden de oldukça verimli olacağını düşündüğü için Ömer'i istiyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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