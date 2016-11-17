 Niasse bombası – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Niasse bombası

    Niasse bombası

    Bordo-mavililer, ezeli rakiplerinin transfer etmek istediği 26 yaşındaki Senegalli forvetin menajeri ile İstanbul’da masaya oturdu ve teklifini sundu. Taraflar haftaya yeniden bir araya gelecek ve iş bitecek.

    Ara transfer döneminde mutlaka bir forvet alacak olan Trabzonspor, 'ın da listesinde bulunan Oumar Niasse'nin işini bitiriyor. Sporx'in haberine göre; teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla transferini talep ettiği 26 yaşındaki golcü için menajeri Burak Sallak ile görüşmelere başlayan Fırtına, diğer yandan da Everton ile temaslara başladı. İstanbul'a gelerek önce Başkan Muharrem Usta ile masaya oturan Niasse'nin menajeri, ardından da Trabzon'a geçerek Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Niasse'nin 2020'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Everton'un 8 milyon euro bonservis bedeli ile satmak istemesinden dolayı alternatif planlar hazırlamaya başlayan bordo-mavili yönetim, Senegalli oyuncunun menajerinden öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Everton'a iletmesini talep etti.

    RUSYA'YA RET
    Bu transfer için tüm kozlarını kullanacak olan Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki hafta içinde Everton'un cevabını almak üzere Sallak ile bir kez daha görüşecek. Spartak Moskova da renklerine bağlamak istediği Niasse için 'a 4 milyon euro'luk resmi bir teklif sundu. Ancak Senegalli yıldız futbolcu Türkiye'de oynamayı planladığı için bu öneriyi anında reddetti ve bu transfer yatmış oldu.

    TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
    Senegalli forvet Niasse, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Akhisar formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Everton'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat'ında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibine giden Niasse, teknik direktör Roberto Martinez'in görevi bırakmasının ardından zor duruma düştü. Yeni hoca Robert Koeman onu kadro dışı bırakırken, Niasse de rezerv takımda oynamaya başladı. 3 maçta 5 gol kaydeden Niasse devre arası ayrılmayı kafasına koydu.

    NİASSE KİMDİR
    Tam adı: El Hadji Baye
    Doğum tarihi: 18 Nisan 1990
    Doğum yeri: Dakar, Senegal
    Boy: 1.82 m.
    Mevki: Santrfor
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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