Niasse bombası
Bordo-mavililer, ezeli rakiplerinin transfer etmek istediği 26 yaşındaki Senegalli forvetin menajeri ile İstanbul’da masaya oturdu ve teklifini sundu. Taraflar haftaya yeniden bir araya gelecek ve iş bitecek.
RUSYA'YA RET
Bu transfer için tüm kozlarını kullanacak olan Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki hafta içinde Everton'un cevabını almak üzere Sallak ile bir kez daha görüşecek. Spartak Moskova da renklerine bağlamak istediği Niasse için Everton'a 4 milyon euro'luk resmi bir teklif sundu. Ancak Senegalli yıldız futbolcu Türkiye'de oynamayı planladığı için bu öneriyi anında reddetti ve bu transfer yatmış oldu.
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Senegalli forvet Niasse, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Akhisar formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Everton'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat'ında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibine giden Niasse, teknik direktör Roberto Martinez'in görevi bırakmasının ardından zor duruma düştü. Yeni hoca Robert Koeman onu kadro dışı bırakırken, Niasse de rezerv takımda oynamaya başladı. 3 maçta 5 gol kaydeden Niasse devre arası ayrılmayı kafasına koydu.
NİASSE KİMDİR
Tam adı: El Hadji Baye Oumar Niasse
Doğum tarihi: 18 Nisan 1990
Doğum yeri: Dakar, Senegal
Boy: 1.82 m.
Mevki: Santrfor
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
Niasse bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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