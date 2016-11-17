Gerçek Trabzon çok yakında
Yusuf Erdoğan: Yeni bir yapılanma oldu. Bu sezonu geçiş dönemi olarak kabul ediyoruz. Gerçek Trabzonspor’a az kaldı.
-Bu sene iyi bir yapılanma oldu. Hem başkanımız, hem hocamız, hem stadımız, hem de kaliteli transferlerimizle iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bu seneyi geçiş dönemi olarak kabul ediyoruz. Gerçek Trabzonspor'a az kaldı.
-Bu kulüp geçmişte olduğu gibi çok güzel günler görecektir. Tarih yazmaya devam edecektir. Taraftarımız bize küsmesin. Şu an acı çekiyoruz ama tatlı meyvelerini de göreceğiz.
-Akyazı Stadı gerçekten çok güzel. Orada büyük başarılar elde edeceğiz.
-Benim ve takım arkadaşlarım için bu sene özel bir sene. Avni Aker'e veda edeceğiz. Kapanış bize nasip oldu.
-24 yaşındayım ve 10 yıl daha oynamak istiyorum.
-Bu zamana kadar Konya maçındaki gibi bir heyecanı yaşamadım. Benim golü atışım, tribünlere koşuşum, tüm takımın gelmesi inanılmazdı.
ERSUN YANAL FARKLI
Teknik direktör Ersun Yanal'la çalıştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini vurgulayan Yusuf Erdoğan, şunları söyledi: Daha önce birlikte 6 ay çalışmıştık. Kendisi ayrıldıktan sonra 'Hocam inşallah tekrar buluşuruz' demiştim. Şimdi yeniden buluştuk. Ersun hoca çok farklı bir insan. Hayat enerjisi çok iyi. Futbol bilgisi ise tartışılmaz.
Yunus Emre SEL
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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