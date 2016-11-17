 Castillo hazır – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Castillo hazır

    Castillo hazır
    derbisinde sakatlandığı için Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen Fabian Castillo, Antalyaspor sınavına hazırlanıyor. Tedavi sürecini tamamlayan Castillo'nun Antalyaspor karşılaşmasına kadar tam hazır duruma geleceği bildirildi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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