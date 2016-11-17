 CAS duruşması yarın yapılacak – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    CAS duruşması yarın yapılacak

    CAS duruşması yarın yapılacak

    Bordo-mavililerin 2010-11’deki şike süreciyle ilgili CAS’a yaptığı başvuru yarın görüşülecek. Yönetim hakların iadesini talep ediyor.

    Hukuk Kurulu, 2010-11'deki şike sürecinden sonra uluslar arası arenadaki hak arama mücadelesini sürdürüyor. Bordo-mavililer şike sürecinin ardından TFF ve F.Bahçe aleyhine haklarının iade edilmemesiyle ilgili olarak UEFA'ya başvurmuştu. 'nın bu kararı reddetmesi üzerine CAS'a gitmişti. Trabzonspor'un yaptığı başvuru sonrası CAS 'taki duruşma yarın İsviçre'de gerçekleşecek.

    YÖNETİCİLER KATILACAK
    Duruşmaya bordo-mavili kulübün hukuk kurulunun yanı sına yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı ve Trabzonspor'un bu duruşma da o dönem yaşanan sıkıntılar ve verilmeyen haklar ile ilgili olarak detaylı bilgiler sunacağı öğrenildi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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