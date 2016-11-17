Çalışmalar sürüyor

Bordo-mavili takımın yeni stadı Akyazı'da hibrit çim işlemleri hızla devam ediyor. İngiltere'den getirilen 6 kişilik özel ekip, çimrit çim ekme işlemlerini yerine getiriyor. Sahanın kenarına kurulan devasa hibrit çim makinesi, makaralarda olan çimi sahaya ekiyor. Bu arada dün sahaya çıkış tünelindeki kapılar da kaldırıldı.