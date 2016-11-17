 Çalışmalar sürüyor – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Çalışmalar sürüyor

    Çalışmalar sürüyor
    Bordo-mavili takımın yeni stadı Akyazı'da hibrit çim işlemleri hızla devam ediyor. İngiltere'den getirilen 6 kişilik özel ekip, çimrit çim ekme işlemlerini yerine getiriyor. Sahanın kenarına kurulan devasa hibrit çim makinesi, makaralarda olan çimi sahaya ekiyor. Bu arada dün sahaya çıkış tünelindeki kapılar da kaldırıldı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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