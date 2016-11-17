 Antalyaspor maçı 5 TL – Fotomaç – 17 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    maçı 5 TL

    Antalyaspor maçı 5 TL
    Fırtına'nın ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. 21 Kasım Pazartesi günü Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın en düşük bilet fiyatı 5, en yükseği ise 500 lira olarak belirlendi. Bilet fiyatları: "Kale arkaları 5 TL, maraton 10 TL, misafir takım 25 TL, kapalı (A-D-E-H) 20 TL, kapalı (BC- F-G) 30 TL, VIP 75 TL, VIP Özel 500 TL."
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor maçı 5 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.