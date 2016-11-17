 2 müjdeli haber birden – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    2 müjdeli haber birden

    2 müjdeli haber birden
    , sakat futbolcuların son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Galatasaray müsabakasında sol arka uyluk adalesinden sakatlanan Castillo ile Beşiktaş müsabakasında sol kaval kemiğine aldığı darbe sonucu geçen hafta doktor kontrolünde antrenman yapan takım ile çalışmalara başladı. Sağ ayak parmak kemiğinde çatlak tespit edilen takımdan ayrı koşulara başladı. Bademcik iltihabı teşhisi konulan Abdülkadir Ömür de tedavi altına alındı.

    SAKATLAR ÇALIŞTI
    Antalyaspor maçı hazırlıklarını yine yağmur altında sürdüren Trabzonspor'da, sakatlıkları düzelen Yusuf Erdoğan ve Castillo takımla çalıştı. Milli oyuncular Durica, Bero, Akakpo ile hasta olan Abdülkadir antrenmana çıkmadı. Isınma hareketmlerinden sonra taktik çalışan bordo-mavili oyuncular, bugün de idman yapacak.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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