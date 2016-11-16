Yusuf Erdoğan sevinci
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana milli oyuncular Jan Durica, Matus Bero ve Serge Ognadon Akakpo ile hasta olan Abdülkadir Ömür katılmadı. Sakatlıkları düzelen Yusuf Erdoğan ve Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ise çalışmada yer aldı.
Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Onazi'den balık avı paylaşımı
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Trabzon kentine her geçen gün uyum sağlıyor.
Onazi, zaman zaman balık tutarak stres atıyor. Bordo-mavili futbolcu, balık tutarken çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:12
- ''Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz''
Toplam 4
Yorum
mehmet Baskana neden bu kadar yükleniyoruz anlam veremiyorum. Kadiköyde kazanamiyoruz dogru, ama kupayi orda kaldirdik, ülkemizin her yerinde kazandik evet, avrupanin krali olduk, biz zaten onlardan büyük bir takimiz, ordada kazanirsak süpriz olur ne var bunda?
- "Herkes herkesi yenebiliyor”
Toplam 1
Yorum
:) herhes herkesi yenebiliyor da bir sen Feneri yenemiyorsun Gergin :)
- Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim
Toplam 1
Yorum
isminiz besiktas Vodafone Arena’da kaybetmedi şu an için
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