 Yusuf Erdoğan sevinci – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Yusuf Erdoğan sevinci

    Yusuf Erdoğan sevinci

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana milli oyuncular Jan Durica, Matus Bero ve Serge Ognadon Akakpo ile hasta olan Abdülkadir Ömür katılmadı. Sakatlıkları düzelen Yusuf Erdoğan ve Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ise çalışmada yer aldı.

    Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    Onazi'den balık avı paylaşımı
    Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi , Trabzon kentine her geçen gün uyum sağlıyor.

    Onazi, zaman zaman balık tutarak stres atıyor. Bordo-mavili futbolcu, balık tutarken çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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