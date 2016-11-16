Yusuf Erdoğan sevinci

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana milli oyuncular Jan Durica, Matus Bero ve Serge Ognadon Akakpo ile hasta olan Abdülkadir Ömür katılmadı. Sakatlıkları düzelen Yusuf Erdoğan ve Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ise çalışmada yer aldı.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Onazi'den balık avı paylaşımı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Trabzon kentine her geçen gün uyum sağlıyor.

Onazi, zaman zaman balık tutarak stres atıyor. Bordo-mavili futbolcu, balık tutarken çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.



