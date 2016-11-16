 Yanal ile 10 yıl – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Yanal ile 10 yıl

    Yanal ile 10 yıl

    “Bütün camianın şunu kafasından atması lazım: ‘Takım başarısız gittiği anda hoca değişsin, bir santrfor gelsin...’ Bunların hepsi tartışılabilir ama birisi hariç. Yanal 8-10 yıl kalmalı. Hoca değişim konusu kapandı”

    Başkanı , kulüpte zihniyet devrimi yaşanması gerektiğini belirtti. Kısa süreli teknik direktör değişimlerinin bitmesinin şart olduğunu vurgulayan Usta, "Değil gelecek sene, Trabzonspor'un 8-10 sene başında olacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bu teknik direktörü biz seçtik, '' dedik. Trabzonspor'da teknik direktör değiştirme gibi bir konu kapanmıştır. Her gelenin sistemiyle baş edemeyiz. Süreklilik olsaydı Trabzonspor'un borcu 5 kat az olurdu" dedi.

    'YAP-YIK' DÖNEMİ BİTTİ
    Başkan şöyle devam etti: "Bütün camianın şunu kafasından atması lazım: Takım başarısız gittiği anda hoca değişsin, bir santrfor gelsin... Bunların hepsi tartışılabilir ama birisi hariç. Sürekli yeni düzen kurmanın bizim literatürümüzden çıkması lazım. Bu konuda son derece kararlıyız, tartışılmasını bile istemiyoruz. 5 yıldır Trabzonspor hep yapılanıyor, yıkıyor, yapılanıyor, yıkıyor. Artık gerçeklerle yüzleşelim. Burada yeni bir yolculuk başlıyor. Trabzon için önemli olan ligi kaçıncı bitirmek değil, takım olabilmektir."

    NOKTA ATIŞI TRANSFER
    Muharrem Usta, transferdeki ihtiyaçlarının 3-4 hafta sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacağını dile getirerek, şunları söyledi: "Sezon başında çok sayıda oyuncu sattık, az aldık. Takımımız Türkiye'de en dar kadrolardan birisi. Milli takımlara 7-8 oyuncumuz gittiğinde, idmanlarda bir takım kuracak kadar futbolcumuz kalmıyor. Geldiğimizde olağanüstü sayıda oyuncu vardı. Şimdi çok küçüldük. Kontrollü bir şekilde kendimizi geliştirmemiz, nokta atışlar yapmamız gerekiyor. Hocamız ile bunları konuşuyoruz."

    BU MAKAM GEÇİCİ BİZLER EMANETÇİYİZ
    Takımın inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini belirten Başkan Usta, şöyle konuştu: "Sahadaki futbol, birçoğunuzu memnun etmiyor, doğrudur! Biz buraya, bulunduğumuz makamın geçici olduğunun bilinci ile geldik. Birçok sorunla uğraşıyoruz ve tabii ki hata yapabiliriz. Bizim ricamız eleştirilerin yapıcı olması şeklindedir."

    NURİ ŞAHİN'İ HİÇ KONUŞMADIK BİLE
    Usta, 'da forma giyen 'in gündemlerinde olmadığını söyledi. Usta, "Trabzonspor'un, Nuri ile asla ve asla hiçbir görüşmesi olmadı. Hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Bu ve benzer haberlere çok sıkça rastlayabiliyoruz ama çok net söylüyorum, Nuri Şahin bizim gündemimize hiç gelmedi" dedi.

    VAZGEÇERSEK KAYBEDERİZ
    'nın açılışına sayılı günler kaldığını da hatırlatan Başkan Usta, şunları söyledi: "Akyazı bizim için yepyeni bir başlangıç olacak ve yeniden doğuşumuzun milatlarından biri haline gelecek. Kulübümüz tarihsel bir dönemeçtedir. Haliyle bu tarihsel dönemeçler, bir spor kulübünün yeniden varolma çabasında en zor günleridir. Ama unutmayın ki engeller ne kadar yüksek olursa olsun, gökyüzü ondan daha yüksektir. Ve bu zor günler hep vefalı insanlar sayesinde aşılmıştır. Biz de yeni stadımız, yepyeni vizyonumuz, coşkun ve fedakar taraftarımız ile başarıya ulaşacağımızdan kuşku duymuyoruz. Yeniden yapılanmanın zorluğu olsa da şunu bilmenizi isterim ki, vazgeçersek hepimiz kaybederiz. O yüzden sabırla yolumuza devam etmeliyiz."
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:33
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