 Uyum süreci sona erdi, yükseliş vakti – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Uyum süreci sona erdi, yükseliş vakti

    Uyum süreci sona erdi, yükseliş vakti
    Kulübün Genel Sekreteri , uyum sürecini yavaş yavaş geride bıraktıklarını belirtti. Meriç, "Çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Bundan sonra daha farklı izleyeceğiz" dedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:35
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