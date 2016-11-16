 Tek çare üç puan – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Tek çare üç puan

    Tek çare üç puan

    Ligdeki konumlarının kendilerine yakışmadığını belirten , “’u mağlup etmekten başka çaremiz yok” dedi.

    Pazartesi günü 'u konuk edecek Trabzonspor'da galibiyetten başka bir şey düşünülmüyor. Sol bekte İbanez'den haftalar önce formayı kapan ve bir daha bırakmayan Mustafa Akbaş, Antalyaspor karşılaşmasını kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadıklarını belirtti. Rakiplerini küçümsemediklerini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Onların ligdeki durumlarına bakmıyoruz. Biz 90 dakikanın sonunda istediğimizi elde edeceğiz" dedi.

    Ligdeki konumlarının Antalyaspor maçını kazanmaktan başka bir çareyi bırakmadığını da söyleyen Akbaş, "Ligde bulunduğumuz nokta bizim gibi bir takıma yakışmıyor. Antalyaspor ile yeni bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

    TAKIM OLARAK KENETLENDİK
    'da Süper Lig'in ilk 10 haftasında atılan 7 golün 4'ü Onazi ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Bordo- mavililerde Onazi ve Yusuf 2'şer gol kaydederek ligde takımı adına en skorer isimler oldu. Yusuf, Antalyaspor'u mağlup edeceğiz. Hızla yükselmek istiyoruz ve takım olarak kenetlendik" dedi
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:34
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