Tek çare üç puan
Ligdeki konumlarının kendilerine yakışmadığını belirten Mustafa Akbaş, “Antalyaspor’u mağlup etmekten başka çaremiz yok” dedi.
Ligdeki konumlarının Antalyaspor maçını kazanmaktan başka bir çareyi bırakmadığını da söyleyen Akbaş, "Ligde bulunduğumuz nokta bizim gibi bir takıma yakışmıyor. Antalyaspor ile yeni bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.
TAKIM OLARAK KENETLENDİK
Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk 10 haftasında atılan 7 golün 4'ü Onazi ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Bordo- mavililerde Onazi ve Yusuf 2'şer gol kaydederek ligde takımı adına en skorer isimler oldu. Yusuf, Antalyaspor'u mağlup edeceğiz. Hızla yükselmek istiyoruz ve takım olarak kenetlendik" dedi
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:34
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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