Ryan Mendes iddiası

Devre arasında 3-4 transfer yapacak Trabzonspor ile ilgili bir iddia da mercato 365 sitesinden geldi.

Fransız sitesine göre bordo-mavililer, sağ kanat Ryan Mendes için harekete geçti. Lille'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyu gündemine alan Karadeniz ekibinin, oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği bildirildi. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekibi Nottingham'da kiralık geçiren Mendes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon sadece 7 maçta 233 dakika forma giyebilen 1.78 boyundaki yıldız Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Yeşil Burun Adaları doğumlu olan Mendes'in Fransa vatandaşlığı da var.