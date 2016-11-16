 Onur Kıvrak hazır kıta – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    hazır kıta

    Onur Kıvrak hazır kıta
    derbisinde sol dizinde zorlanmaya bağlı efüzyon oluşan , tedbir amaçlı olarak aday kadrosundan çıkarılmıştı. Başarılı eldivenin geçtiğimiz hafta yapılan tedavisine olumlu cevap verdiği ve iyileştiği öğrenilirken, Antalyaspor karşısında oynamasına engel bir durum olmadığı kaydedildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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