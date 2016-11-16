 Ömer geliyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ömer geliyor

    Ömer geliyor

    Trabzonspor, forması giyen sağ kanat oyuncusunu alıyor. Yanal istedi, Başkan Usta önce Konyaspor ardından da 24 yaşındaki oyuncu ile masaya oturdu ve işi büyük ölçüde bitirdi.

    Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinin ardından İstanbul'da yapılan zirvede teknik direktör Ersun Yanal; sağ bek, sağ açık ve forvet transferleri için Başkan Muharrem Usta'ya raporunu sunarken, yönetim zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Zirvede Usta, devre arasında yerli oyuncuların da takıma kazandırılması görüşünü Yanal ile paylaştı. Tecrübeli teknik adam da sağ bek ve sağ açık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ömer Ali Şahiner'in takıma katkı yapacağını belirtti. Bunun üzerine nabız yoklamaya başlayan Başkan Usta, Başkanı Ahmet Şan ile temasa geçti. Taraflar hem bonservis bedeli, hem de takas formüllerini masaya yatırdı. Usta, Şan ile yaptığı görüşmenin ardından yeşil- beyazlılardan onay alarak Ömer Ali Şahiner ile bir araya geldi.

    14 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST
    İstanbul 'da yapılan görüşme oldukça olumlu geçerken, Usta, Ömer'e yeni yapılanmada kendisini aralarında görmek istediklerini söyledi. Ömer'in olumlu yaklaşımı transferde büyük adım atılmasını sağlarken, bordo-mavililerin bu transferi devre arasında bitirmesine kesin gözü ile bakılıyor. Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Ömer Ali, Atiker Konyaspor formasıyla bu sezon 14 maçta, 3 gol ve 2 asistle dikkat çekti. Trabzonspor'un bu transferde Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği Muhammet Demir'i takas olarak kullanabileceği öğrenildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:12
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