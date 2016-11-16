Ömer geliyor
Trabzonspor, Konyaspor forması giyen sağ kanat oyuncusunu alıyor. Yanal istedi, Başkan Usta önce Konyaspor ardından da 24 yaşındaki oyuncu ile masaya oturdu ve işi büyük ölçüde bitirdi.
14 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST
İstanbul 'da yapılan görüşme oldukça olumlu geçerken, Usta, Ömer'e yeni yapılanmada kendisini aralarında görmek istediklerini söyledi. Ömer'in olumlu yaklaşımı transferde büyük adım atılmasını sağlarken, bordo-mavililerin bu transferi devre arasında bitirmesine kesin gözü ile bakılıyor. Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Ömer Ali, Atiker Konyaspor formasıyla bu sezon 14 maçta, 3 gol ve 2 asistle dikkat çekti. Trabzonspor'un bu transferde Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği Muhammet Demir'i takas olarak kullanabileceği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:12
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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