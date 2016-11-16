 Kuzey Kıbrıs mesajı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kuzey Kıbrıs mesajı

    Kuzey Kıbrıs mesajı
    Fırtına, 'nin 33'üncü kuruluş yıldönümünü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 33'üncü kuruluş yıldönümünü kutlarız. Yavru Vatan'a selam olsun" ifadelerine yer verildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:28
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