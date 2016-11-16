 Kombine ve forma çağrısı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kombine ve forma çağrısı

    Kombine ve forma çağrısı
    Ekonomik anlamda düzlüğe çıkabilmek adına kombine, loca ve forma satışlarına büyük önem veren yönetimi, yılbaşına kadar hedeflediği rakamların üzerine çıkmayı planlıyor. Yönetim, 100 bin forma satışının yanı sıra taraftarların kombinelerin tamamını tüketmesini bekliyor. Akyazı Stadı'yla birlikte yeni bir sayfa açmayı arzulayan ve yeni dönemde kulübün mali konuda sorun yaşamasını istemeyen yönetim, bu konuda taraftara da destek çağrısında bulundu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:36
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