 Hoşuma gitti ben de aldım – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hoşuma gitti ben de aldım

    Hoşuma gitti ben de aldım
    Bordo-mavili takımın Senegalli forveti , kulüp sitesine verdiği röportaj sırasında taktığı Türk bayrağı dökümlü yüzük hakkında konuştu. N'Doye, Trabzon'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bir gün alışveriş yapmak için çıktığımda Türk bayrağı bulunan bu yüzüğü çok beğendim ve almak istedim. Türkiye'de yaşıyoruz ve buradan para kazanıyoruz. Buraya saygı duymak zorundayız. Ama ben bunu bir zorunluluk için değil sevdiğim ve beğendiğim için aldım" dedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hoşuma gitti ben de aldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.