Castillo ve Yusuf Erdoğan'dan iyi haber
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bir açıklama yaptı.
Şentürk, Galatasaray müsabakasında sol arka uyluk adalesinden sakatlanan Castillo ile Beşiktaş müsabakasında sol kaval kemiğine aldığı darbe sonucu geçen hafta doktor kontrolünde antrenman yapan Yusuf Erdoğan'ın takım ile birlikte çalışmalara başladığını söyledi. Sağ ayak parmak kemiğinde çatlak tespit edilen ve tedavisi devam eden Güray Vural takımdan ayrı koşulara başladığını belirten Şentürk, dün akşam antrenman sonrası ateşi yükselen ve bademcik iltihabı teşhisi konulan Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ömer geliyor
Toplam 1
Yorum
alper ağa süper takas bencede
- Akyazı için geri sayım
Toplam 1
Yorum
alper ağa açılış maçı olarak urfasporla maç yapılmalı ve geliri urfaspora bırakılmalıdır zor günlerinde kardeş takıma destek çıkmak gerek
- Bruma'ya 6 yıllık teklif!
Toplam 6
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1907 iyi futbolcu tek sansizligi gs gibi hedefi olmayan, batmis bir kulupte oynamasi.
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