 Akyazı için geri sayım – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Akyazı için geri sayım

    Akyazı için geri sayım
    Yapımında son aşamaya gelinen 'nda hibrit çim uygulaması yapılıyor. Bu çalışmaların yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. 'nin dış çevresinde de son düzenlemeler yapıldığı, maçına kadar stadın tam hazır hale geleceği belirtildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:37
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