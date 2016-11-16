 141. sayı bayilerde – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    141. sayı bayilerde

    141. sayı bayilerde
    Dergisi'nin 141'inci sayısı bayilerde yerini aldı. Dergide Akyazı Stadı, Makedonya'da bulunan bordo-mavili taraftarlarla yapılan, 'Bize her yer Banisa' haberi ve kulübün efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu söyleşisi yer alıyor. Bayilerden alınabilinen dergi dijital ortamdan indirilebiliyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
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