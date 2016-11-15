 Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'da hazırlıklar sürüyor

    Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

    , 21 Kasım'da ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili takım, 'in 11. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına 'ndeki antrenmanla devam etti.

    Futbolcular, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Yağmur altındaki antrenman, taktik oyunu ile tamamlandı.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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