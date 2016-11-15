Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor, 21 Kasım'da Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Yağmur altındaki antrenman, taktik oyunu ile tamamlandı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:04
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 93
Yorum
Akyuz ee?
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 16
Yorum
Kara kartal Terim her maça 11 çıkarıyor zaten ama milli formayla başarısız biraz. Sen hangi milli takımı izliyorsun
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 7
Yorum
ÜMİT ERDEM KARTALIMA CAN KURBAN FUTBOLUN EFENDİSİ HERŞEYİMİZ QUARESMA MIZ GOLÜNÜ ATACAK KARTALIM TURA UÇACAK İNŞALLAH...
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