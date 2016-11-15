Sahip çıkan kazanacak
Ersun Yanal, emekleme döneminde olduklarını hatırlatıp, camiaya seslendi: Bazı oyunculara haksız eleştiriler yapılıyor. Herkes takımı kucaklamalı. Finalde takımı sahiplenen kazanacak.
Bazı oyuncularımıza anlamsız ve abartılı haksız eleştiriler yapılıyor" dedi. Bir sürecin içerisinde olduklarını ve inişli-çıkışlı grafikler yaşayabileceklerini kaydeden Yanal şöyle devam etti: "Buna 'emekleme dönemi' de diyebiliriz. Doğru işler yapan bir yönetim ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımımız var.
KADROMUZ KALİTELİ
Bu kaliteyi birlikte düşünen bir takım haline getirdiğimizde herkesin beğenerek izlediği Trabzonspor sahada olacak. Herkes yeni kurulan bu takımı kucaklamalı. Finalde takımını sahiplenen, sabreden, inanan ve umutlu olanlar kazanacaktır."
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:00
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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