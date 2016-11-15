Sahip çıkan kazanacak

Ersun Yanal, emekleme döneminde olduklarını hatırlatıp, camiaya seslendi: Bazı oyunculara haksız eleştiriler yapılıyor. Herkes takımı kucaklamalı. Finalde takımı sahiplenen kazanacak.

Teknik direktör Ersun Yanal, işler şimdiye kadar istedikleri gibi gitmese de takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. Trabzonspor Dergisi'ne yazı yazan Yanal, kulübün mali yapısını sarsacak transferlere yönelmediklerini belirterek, "Bütün oyuncularımın uzun vadede bize çok büyük katkılar sağlayacağına inancım tam.



Bazı oyuncularımıza anlamsız ve abartılı haksız eleştiriler yapılıyor" dedi. Bir sürecin içerisinde olduklarını ve inişli-çıkışlı grafikler yaşayabileceklerini kaydeden Yanal şöyle devam etti: "Buna 'emekleme dönemi' de diyebiliriz. Doğru işler yapan bir yönetim ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımımız var.



KADROMUZ KALİTELİ

Bu kaliteyi birlikte düşünen bir takım haline getirdiğimizde herkesin beğenerek izlediği Trabzonspor sahada olacak. Herkes yeni kurulan bu takımı kucaklamalı. Finalde takımını sahiplenen, sabreden, inanan ve umutlu olanlar kazanacaktır."