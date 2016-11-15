"Nuri Şahin aramızda konuşurken..."

Usta, yaptığı açıklamada, Nuri Şahin'in Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un, Nuri Şahin ile asla ve asla hiçbir görüşmesi olmadı. Hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Bu ve benzer haberlere çok sıkça rastlayabiliyoruz ama çok net söylüyorum, Nuri Şahin bizim gündemimize hiç gelmediği gibi aramızda konuşurken dahi adı geçmedi. Bilmiyorum bu haberler nereden çıkıyor."



- "Takımımız Türkiye'de en dar kadrolardan birisi"



Muharrem Usta, transferdeki ihtiyaçlarının 3-4 hafta sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sezon başında çok sayıda oyuncu sattık, az aldık. Takımımız Türkiye'de en dar kadrolardan birisi. Milli takımlara 7-8 oyuncumuz gittiğinde, antrenmanlarda bir takım kuracak kadar futbolcumuz kalmıyor. Yönetime geldiğimde olağanüstü sayıda oyuncu vardı. Şimdi çok küçüldük. Kontrollü bir şekilde kendimizi geliştirmemiz, nokta atışlar yapmamız gerekiyor. Önceliğimiz, mevcut takımımızın oturması. Bunun için elzem olan bölgelerle ilgili tabii ki görüşmelerimiz olacak. Önümüzdeki 3-4 maç, hangi bölgelere takviye yapmamız gerektiğini daha net bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Hocamız ile bunları geniş bir şekilde tartışıyoruz. Erken konuşup hata yapmak istemiyorum."

- "Teknik direktör değiştirme konusu kapanmıştır"



Usta, Trabzonspor'da kısa sürede teknik direktör değiştirme döneminin bittiğini dile getirdi.

Trabzonspor Başkanı, Ersun Yanal'ın takımın başında uzun süre kalmasını istediklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Değil gelecek sene, Trabzonspor'un 8-10 sene başında olacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bu teknik direktörü biz seçtik, 'Ersun Yanal' dedik. Trabzonspor'da teknik direktör değiştirme gibi bir konu kapanmıştır. Trabzonspor'un, sürekli teknik direktör değiştirerek ne kadar büyük sorunlar yaşadığına şahidiz. Her gelenin kendi sistemiyle başarı elde edemeyiz. Vahid Halilhodzic gelmişti, keşke devam etseydi. Mustafa Reşit Akçay vardı, keşke devam etseydi. Ersun Yanal ilk döneminde gelmişti, keşke devam etseydi. Süreklilik olsaydı bugün Trabzonspor'un borcu 5 kat az olurdu. Bugüne göre de muhteşem bir takımı olan, taraftarıyla birlikte büyük hedeflere oynayan bir takım görürdük. Bütün camianın şunu kafasından atması lazım: Takım başarısız gittiği anda hoca değişsin, bir santrfor gelsin, bunların hepsi tartışılabilir ama birisi hariç. Artık hoca ve oyuncuları yok saymak ve sürekli yeniden düzen kurmanın bizim literatürümüzden çıkması lazım. Tüm camia görecek ki böylece doğru yolu bulacağız. Bu konuda son derece kararlıyız, tartışılmasını bile istemiyoruz."

- "5 yıldır yaşadıklarımızı tekrar yaşamak istemiyoruz"

Trabzonspor'un son 5 yıldır çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Usta, her sene büyük umutlarla sezona girildiğini ancak lig sonlarında büyük bir yıkım yaşandığını ifade etti.

Trabzonspor taraftarının 2010-2011 sezonundan bu yana arkasına yaslanıp rahat bir maç seyredemediğini vurgulayan Usta, "5 yıldır Trabzonspor hep yapılanıyor, yıkıyor, yapılanıyor, yıkıyor. 5 yıldır yaşadıklarımızı tekrar yaşamak istemiyoruz. Artık gerçeklerle yüzleşelim. Burada yeni bir yolculuk başlıyor. Bu yeni yolculukta Trabzonspor için önemli olan ligi kaçıncı sırada tamamlayacağımız değil, takım olmayı başarmaktır. O nedenle Ersun hoca ile bu sene şunu hedef koyduk: Ofansif futbol oynayan, futbolun güzelliklerini seyrettirebilen bir takım olgusu oluşturmak." şeklinde konuştu.

Bordo-mavili takımın transferlerinin, kamp döneminin son 2-3 gününe yetiştiğini hatırlatan Muharrem Usta, şunları kaydetti:

"Kamp dönemini birlikte yaşayamamış bir takımımız vardı. Ligin ilk 7-8 maçında büyük ölçüde kamp döneminde olması gerekenleri yaşadık. Takımımız yavaş yavaş belli olmaya başladı. Artık ilk 11'i büyük oranda sayabiliyorsunuz, biri sakat ya da cezalıysa yerine kimin oynayabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Yani, yeni yeni sistemimiz oturmaya başladı. Yeniden Trabzonspor'u şekillendirmeye çalışıyoruz. Taraftarımızın gelecek yıl, 'Bu takımının bir sistemi var, eksiklerini tamamlamak için yolculuğu var, ekonomisini doğru planlamış bir Trabzonspor var.' demelerini istiyoruz."