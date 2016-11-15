Muhammet Konyaspor’a

Son dönemde forma şansı bulamayan, oynadığı maçlarda da bekleneni veremeyen Muhammet Demir'in devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olabileceği konuşulmaya başlandı. Genç forveti, Bursaspor ve Gaziantepspor da istiyor. Bordo- mavili yönetim, ocak ayında forvet hattına yapılması muhtemel takviyenin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.