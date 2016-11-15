 Muhammet Konyaspor’a – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Muhammet Konyaspor’a

    Muhammet Konyaspor’a
    Son dönemde forma şansı bulamayan, oynadığı maçlarda da bekleneni veremeyen Muhammet Demir'in devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olabileceği konuşulmaya başlandı. Genç forveti, Bursaspor ve Gaziantepspor da istiyor. Bordo- mavili yönetim, ocak ayında forvet hattına yapılması muhtemel takviyenin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:50
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