 Mesaiye devam – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Mesaiye devam

    Mesaiye devam
    milli arada yaptığı bir günlük iznin ardından maçının çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Tesislerde gerçekleştirilen çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik varyasyonlar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan kaptan Onur Recep Kıvrak, Yusuf Erdoğan ve Castillo'nun da iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Güray Vural'ın tedavisine ise devam ediliyor.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesaiye devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.