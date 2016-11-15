 Kamil Grosicki listeye alındı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    listeye alındı

    Kamil Grosicki listeye alındı
    Ara transferde 'i tanıyan oyuncular isteyen Fırtına'nın son gözdesinin eski Sivassporlu olduğu iddia edildi. Scout ekibinin, Polonya'nın Romanya'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol atan tecrübeli oyuncuyu beğendiği belirtilirken, Rennes ile temasa geçileceği ileri sürüldü. İki kanatta da oynayan Grosicki, Rennes'de 10 maçta 3 gol attı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:57
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