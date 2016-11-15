 ‘İyi yoldayız’ – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ‘İyi yoldayız’

    ‘İyi yoldayız’
    Genel Sekreteri Gençağa Meriç, takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, "Arayı iyi değerlendirdik. İyi yoldayız. Teknik heyet de memnun. Bundan sonra daha farklı Trabzonspor izleyeceğiz" dedi. Meriç, taraftarlardan kombine almalarını da istedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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