İsim sponsoru açılışı bekliyor

Bordo-mavili kulübün, önemli gelir beklediği Akyazı Stadı'nın isim hakkı sponsorluğunun stadın resmi açılışında açıklanacağı bildirildi. Bir süredir bu konuda çalışmalarını yürüten yönetimin, 18 Aralık'ta yapılması planlanan stadın resmi açılışıyla birlikte isim hakkı sponsorunu da camiaya duyuracağı kaydedildi. İsim hakkından önemli gelir bekleniyor.