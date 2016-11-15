''Her yıl 2 transfer''
Ara transferde 2-3 oyuncu alabileceklerini belirten Trabzonspor’un başkanı, “Hayalim ise takım olmayı başarmış kulüpler gibi her sezon en fazla iki transfer yapmak” diye konuştu.
TAKIM OLMAK ÖNEMLİ
Usta, hedeflerinin gelecek sezondan itibaren en fazla 2 veya 3 transfer yapmak olduğunu belirterek, "Önemli olan takım olmayı başarabilmek. Bir hedefiniz varsa birlik olmanız ve planlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Takım olmayı başarmış büyük kulüplerin ara transfer dönemlerinde 1, sezon başında ise maksimum 2 veya 3 transfer yaptığını görüyoruz. Belki kısa vadede bunu başaramayacağız ama hayalim uzun vadede her sene en fazla iki oyuncu transfer etmek" ifadelerini kullandı.
AKYAZI, 18 ARALIK'TA AÇILACAK
Akyazı Stadı'nın açılışını 18 Aralık'ta yapacaklarını kaydeden Muharrem Usta, "Çok efor harcadık. Heyecanlı ve mutluyuz. İnşallah Adanaspor maçıyla 'merhaba' demek istiyoruz. Açılışta farklı görsel şovlar olacak" müjdesi verdi.
TEK ÜZÜNTÜM İBANEZ
Başkan, yabancı transferlerin hazırlık kampına katılmadıkları için sıkıntı yaşadığını savundu: "Bero'dan çok ümitliyim. Onazi yararlı olacak. Castillo öyle. Durica tecrübeli. Tek üzüntüm İbanez oldu. Henüz ondan bir şey göremedik."
KÖTÜ HAKEMİN ÜCRETİ DÜŞMELİ
Hakem hataları konusunda bir teklif hazırladıklarını açıklayan Usta, "Hakem, performansa göre ücret almalı. Kötü maç yöneten ekonomik olarak bunun zararını çekmeli. Çal düdüğü, salla bayrağı al maaşı dönemi bitecek" şeklinde konuştu.
EREN'İ TARAFTAR İSTEMEDİ
Muharrem Usta, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada ise Galatasaraylı Eren Derdiyok ile sezon başında anlaştıklarını ancak bazı taraftarların bu transfere tepki göstermesi üzerine golcü oyuncunun gelmekten vazgeçtiğini kaydetti.
SONUNA KADAR YANAL
Usta, Ersun Yanal'ın sonuna kadar arkasında duracaklarını vurguladı: "Galatasaray maçından önce kendisine 'Rahat ol, kaybetsek de seninle devam edeceğiz' dedim. Asla bir yere gitmek yok. Ancak böyle başarılı oluruz."
Yunus Emre SEL
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:48
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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