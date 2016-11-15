 Hacıosmanoğlu'na şok! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Hacıosmanoğlu'na şok!

    Hacıosmanoğlu'na şok!
    28 Ekim 2015'te oynanan - maçının hakemi Çağatay Şahan ve 5 yardımcısının soyunma odasında 4.5 saat rehin tutulmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 27 kişi hakkındaki davada; dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hakemlerin odaya kapatılmasını azmettirdiği iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla dek hapis cezası istendi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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