Gol atmak için ‘sistem’ gerek
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:49
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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