 Gol atmak için ‘sistem’ gerek – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Gol atmak için ‘sistem’ gerek

    Gol atmak için ‘sistem’ gerek
    Ligde 10 haftada 7 gol atabilen Fırtına'da eleştirilen forvetlere Hami Mandıralı'dan destek geldi. 'Bombacı' lakaplı efsane; Suk, Muhammet ve N'Doye'nin sadece 1 gol atabilmesini sistem eksikliğine bağlayarak, "Santrforları yorumlarken kaç orta geliyor buna bakmak lazım. Forvetler gol bölgesi dışında koşular yaptığı için bitirici yerde ayakta kalamıyorlar" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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