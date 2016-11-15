Gol atmak için ‘sistem’ gerek

Ligde 10 haftada 7 gol atabilen Fırtına'da eleştirilen forvetlere Hami Mandıralı'dan destek geldi. 'Bombacı' lakaplı efsane; Suk, Muhammet ve N'Doye'nin sadece 1 gol atabilmesini sistem eksikliğine bağlayarak, "Santrforları yorumlarken kaç orta geliyor buna bakmak lazım. Forvetler gol bölgesi dışında koşular yaptığı için bitirici yerde ayakta kalamıyorlar" dedi.