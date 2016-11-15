 Gençler için ‘doğru zamanı’ bekliyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Gençler için ‘doğru zamanı’ bekliyor

    Gençler için ‘doğru zamanı’ bekliyor
    Ligin ilk 10 haftasında forma şansı bulamayan genç oyuncular için teknik direktör 'ın aceleci davranmayacağı bildirildi. Özellikle Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi isimlere kadroda şans verilmemesi tepkilere neden olurken Ersun Yanal'ın en doğru zamanda genç isimlere şans tanıyarak onları takıma kazandırmayı hedeflediği ifade edildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:02
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