 Ekici’ye 3 yıllık teklif – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Ekici’ye 3 yıllık teklif

    Ekici’ye 3 yıllık teklif

    Asbaşkan Çubukçu, “Mehmet’le görüştük, hocamız da kalmasını istiyor” dedi. İmza devre arasında.

    Fırtına'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek 'ye yapılan teklif belli oldu. Başkan 'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri gurbetçi oyuncuya 3 yıllık yeni mukavele önerdiği öğrenilirken, başarılı oyuncunun düşünmek için süre istediği bildirildi. Ekici'nin 'da kalmaya sıcak baktığı ve devre arasında imzaların atılacağı gelen haberler arasında. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da yaptığı açıklamada, Mehmet Ekici ile görüştüklerini vurgulayarak, "İç transferde sadece Mehmet Ekici'nin sözleşmesi bitiyor. Mehmet, bizim değerli bir futbolcumuz. Hocamız da onun takımda kalmasını istiyor. Biz onun uzun yıllar Trabzonspor'a katkı sağlamasını, kalmasını arzu ediyoruz. Trabzonsporlu Mehmet Ekici olarak hep anılmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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