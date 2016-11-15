 Castillo patlama yapacak – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    patlama yapacak

    Castillo patlama yapacak
    Sakatlığı sebebiyle formadan uzak kalan , maçıyla geri dönmeyi umuyor. Şimdiye kadar bekleneni veremeyen genç yıldız, uyum sürecini atlattığını, artık kendisini göstereceğini belirtti. 'ın Castillo'yu 18 kişilik kadroya dahil etmesi beklenirken, ilk 11 konusundaki kararını ise antrenmanlardaki performansına göre verecek.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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