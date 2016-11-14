 Yanal: Ayağa kalkarız – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yanal: Ayağa kalkarız

    Yanal: Ayağa kalkarız
    Süper Lig'in ilk 10 haftasında beklentileri karşılayamayan Trabzonspor'da , önlerindeki 4 maça büyük önem veriyor. Sırasıyla Antalyaspor, G.Birliği (D), Kayserispor (D) ve Adanaspor maçlarına çıkacak olan Fırtına'da Yanal, bu periyottan en az 10 puan hedefliyor. Tecrübeli hoca, "Milli arada eksikleri giderdik. Antalyaspor ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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