 Taraftar: Haydi başkanım – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Taraftar: Haydi başkanım

    Taraftar: Haydi başkanım
    Taraftarlar twitter'dan Fırtına'nın eski maçlarında, taraftarı ile bütünleştiği galibiyet sonrası görüntülerini paylaşarak Başkan Muharrem Usta'ya, "Bu günleri yeniden geri istiyoruz" diyerek mesaj gönderdi. Taraftarlar "Başkanım o günler için bir kıvılcım yeter", "Geçmişi unutmayalım ama geleceği de umutla bekliyoruz. Haydi başkanım kaldır şu camiayı ayağa" yorumları yaptı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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