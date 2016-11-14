Taraftar: Haydi başkanım

Taraftarlar twitter'dan Fırtına'nın eski maçlarında, taraftarı ile bütünleştiği galibiyet sonrası görüntülerini paylaşarak Başkan Muharrem Usta'ya, "Bu günleri yeniden geri istiyoruz" diyerek mesaj gönderdi. Taraftarlar "Başkanım o günler için bir kıvılcım yeter", "Geçmişi unutmayalım ama geleceği de umutla bekliyoruz. Haydi başkanım kaldır şu camiayı ayağa" yorumları yaptı.